Kyrgios disecciona a Rafa Nadal, Federer y Djokovic: ¿Quién es el mejor?

El tenista australiano ha reflexionado sobre las fortalezas, debilidades y facetas que marcaban la diferencia del 'Big Three'.

Una vez que ya más o menos se ha digerido su positivo en cocaína durante el ATP de Mallorca, Nick Kyrgios se ha pasado por su Instagram para hacer un preguntas y respuestas junto a sus seguidores.

Uno de los puntos que ha tratado que más ha llamado la atención ha sido su análisis sobre Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

El tenista australiano ha reflexionado sobre las fortalezas, debilidades y facetas que marcaban la diferencia del 'Big Three'.

Sobre Nadal destaca que "era alguien increíblemente físico, era prácticamente imposible encontrar su revés después de su saque, lo que provocaba que estuvieses todo el rato a su merced".

A pesar de que marcaba la diferencia siendo "un competidor sublime con el que nunca sabías si estaba ganando o estaba perdiendo", apunta que su debilidad era que "sufría cuando destrozaba el revés cruzado hacia su derecha, y desde ahí podías poner en peligro su revés. Además, su segundo saque era en ocasiones vulnerable".

Analizando a Federer, Kyrgios apunta que la "agresividad" era lo que marcaba la diferencia, aunque su gran fortaleza era "su capacidad para robar tiempo a los rivales. Además, era un tipo extremadamente creativo".

Eso sí, "en las bolas altas a su revés podías generarte bolas cortas si le jugabas por ahí", añade Nick como debilidad.

Por último, sobre Djokovic, el "GOAT" para el aussie, pone como fortaleza que "realmente no tenía ninguna laguna": "Le encantaba si le jugabas rápido, le encantaba que tú eras quien tuviese el mando, y a la vez tampoco le importaba mandar".

"Su segundo saque no era increíble, pero entonces mejoró y se convirtió en un sacador de precisión. También mejoró las voleas de manera drástica, aunque no era el mejor en la red", añade como debilidad.