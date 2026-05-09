¡Márquez se rompe el pie y se perderá el Gran Premio de Francia y el de Cataluña!

MotoGP ha confirmado a través de sus redes la fractura del quinto metatarsiano que ha sufrido el de Cervera. Un nuevo revés en un comienzo de temporada para olvidar del nueve veces campeón del mundo.

Marc Márquezya conoce las consecuencias de su terrible caída en el Gran Premio de Francia. El ilerdense ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho después de un accidente que ha dejado helado al circuito de Le Mans.

Ha sucedido en la última vuelta de la 'sprint' cuando Marc ha perdido el control de su moto y ha terminado saliendo despedido dejando una imagen tremendamente dolorosa al impactar con el asfalto. Posteriormente, se le ha visto cojear de manera evidente en el 'box' de Ducati.

MotoGP ha confirmado la lesión de Márquez e incluso ha asegurado los grandes premios que se perderá el nueve veces campeón del mundo: "Marc Márquez fue declarado no apto debido a una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho y se perderá el GP de Francia y el GP de Cataluña".

Un nuevo varapalo en la temporada de Marc. A sus molestias en el hombro se le suma un nuevo revés físico que le apartará de la competición como mínimo dos fines de semana. Una noticia terrible que le aleja, aún más, de la lucha por el mundial de MotoGP.