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"Si él estuviera aquí..."

Sinner se deshace en elogios hacia Carlos Alcaraz

El número 1 del mundo ha explicado que el murciano "tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie".

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Tras ganar los últimos cinco Masters 1000, Jannik Sinner quiere seguir haciendo historia en un torneo de Roma en el que al igual que en Montecarlo y Madrid no estará Carlos Alcaraz.

En la rueda de prensa previa a su debut, al de San Cándido le preguntaron por su mayor rival, y no se guardó nada.

En primer lugar tildó de "mala suerte" su lesión en la muñeca derecha que le tendrá alejado de las pistas al menos hasta Wimbledon.

"Si él estuviera aquí la situación sería diferente", añadió el número 1 del mundo, que se deshizo en elogios hacia el de El Palmar.

"Creo que Carlos tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie", explicó.

"Pero desde hace tiempo se veía que él tiene esta capacidad en la que su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo", zanjó. Qué ganas de volverles a ver cara a cara.

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