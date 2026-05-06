Ahora

"Veo un grupo de dos y..."

'Palazo' de un mito a Zverev tras menospreciar a Carlos Alcaraz

Andy Roddick, exnúmero 1 y uno de los mejores sacadores de la historia del tenis, ha atizado al alemán tras ponerse a la altura del murciano.

Alexander Zverev y Carlos AlcarazAlexander Zverev y Carlos AlcarazGetty

Tras ganarle únicamente tres juegos a Jannik Sinner en la final del Mutua Madrid Open, donde saltó a pista aparentemente derrotado, Alexander Zverev se pasó de osadía.

El alemán aseguró que el italiano está un escalón por encima del resto del circuito y fue más allá afirmando que se encuentra en un selecto grupo junto a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Estas palabras han generado mucho revuelo dado el nivel que lleva mostrando el teutón desde la irrupción del tenista de El Palmar.

Andy Roddick, en el podcast 'Served', ha cargado contra Zverev asegurando que se equivoca al situarse al nivel del número 2 del mundo.

"No veo que haya una agrupación de uno (Sinner) y luego tres (Alcaraz, Zverev y Djokovic). Veo un grupo de dos y luego el resto", ha afirmado el exnúmero 1 del mundo.

Las 6 de laSexta

  1. Clavijo rechaza que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez
  2. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Anticorrupción habla de una "organización criminal" conformada por Ábalos, Koldo y Aldama: "La prueba es abundantísima y demoledora"
  3. Trump suspende la misión para escoltar a buques en Ormuz y habla de "progresos" para alcanzar un acuerdo con Irán
  4. Miguel Ángel Rodríguez niega que el jefe de Seguridad de Ayuso le pasase las fotos de los periodistas de los que reveló sus datos
  5. Los recados de Borja Sémper al PP y Vox en su vuelta: "más educación" contra el insulto y la construcción de vivienda como "verdadera prioridad nacional"
  6. El monólogo de Marc Giró sobre las terapias de conversión a homosexuales: "¿No hemos quedado en que no hay que enrocarse en identidades férreas?"