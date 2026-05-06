'Palazo' de un mito a Zverev tras menospreciar a Carlos Alcaraz

Andy Roddick, exnúmero 1 y uno de los mejores sacadores de la historia del tenis, ha atizado al alemán tras ponerse a la altura del murciano.

Tras ganarle únicamente tres juegos a Jannik Sinner en la final del Mutua Madrid Open, donde saltó a pista aparentemente derrotado, Alexander Zverev se pasó de osadía.

El alemán aseguró que el italiano está un escalón por encima del resto del circuito y fue más allá afirmando que se encuentra en un selecto grupo junto a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Estas palabras han generado mucho revuelo dado el nivel que lleva mostrando el teutón desde la irrupción del tenista de El Palmar.

Andy Roddick, en el podcast 'Served', ha cargado contra Zverev asegurando que se equivoca al situarse al nivel del número 2 del mundo.

"No veo que haya una agrupación de uno (Sinner) y luego tres (Alcaraz, Zverev y Djokovic). Veo un grupo de dos y luego el resto", ha afirmado el exnúmero 1 del mundo.