La atrevida predicción de un extenista sobre Sinner tras la lesión de Alcaraz: "Superará el récord de Djokovic"

Sam Querrey ha vaticinado el éxito de Jannik en Roma después de que el murciano quede fuera del torneo por lesión, lo que facilitaría al italiano en gran medida superar la marca histórica de Novak en Masters 1000.

Jannik Sinner está firmando una impresionante primera mitad de 2026. A pesar de sus problemas en los primeros meses del año para alcanzar las rondas finales de los torneos, el italiano se logró imponer más tarde en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, firmando una gira sobre tierra batida absolutamente histórica con 23 triunfos seguidos en el circuito ATP.

Ahora, el ATP Roma 2026 se plantea como la próxima cita importante para el número uno del mundo, que le arrebató recientemente el puesto a Carlos Alcaraz después de que el español sufriera una lesión en la muñeca en Barcelona. Jugando en casa, Jannik podría superar a Novak Djokovic como tenista con más victorias consecutivas en Masters 1000, 31 en total.

Sobre ello ha hablado el extenista Sam Querrey en su podcast 'Nothing Major Show': "Sinner superará el récord de Djokovic. Necesita cuatro victorias en Roma y Djokovic va por el lado de Zverev. Es, con diferencia, el mejor jugador del mundo; ha ganado 23 partidos consecutivos en total y 28 en Masters 1000. Sin Carlos Alcaraz, ¿quién va a vencerlo? No veo a nadie que pueda derrotar a este tipo en Roma".

Sin duda, las próximas citas serán cruciales para Sinner, que continúa consolidando un año espectacular. Sin embargo, es de esperar que el italiano tenga ya la vista puesta en Roland Garrós, que se celebrará el junio. El segundo Grand Slam del año podría ver también la vuelta de Carlos Alcaraz a la pista, por lo que promete, como cada año, un enorme nivel de tenis.