El Supremo de EEUU avala que Trump frene los pagos de ayuda de alimentos: hay 42 millones de personas afectadas

El contexto La Corte Suprema permitió este viernes al presidente suspender temporalmente una orden judicial que obligaba a su administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.

El cierre de Gobierno en Estados Unidos ha generado un impacto significativo en el país, afectando a más de un millón de empleados federales que llevan semanas sin cobrar y paralizando programas sociales esenciales. La Corte Suprema permitió al presidente Donald Trump suspender temporalmente una orden que obligaba a financiar el programa de asistencia alimentaria SNAP, dejando a 42 millones de personas sin estas ayudas. La jueza Ketanji Brown Jackson emitió una suspensión administrativa para dar tiempo al tribunal de apelaciones a estudiar el caso. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura ha recurrido a fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales. El cierre, el más largo en la historia del país, ha afectado gravemente a la operatividad de agencias federales y programas sociales.

El cierre de Gobierno en Estados Unidos ha supuesto un antes y un después en el país por las grandes consecuencias que repercutirán a toda la población. Más de un millón de empleados federales llevan semanas sin cobrar, los programas sociales están bloqueados y los aeropuertos operan al límite. Por su parte, la Corte Suprema permitió este viernes al presidente Donald Trump suspender temporalmente una orden judicial que obligaba a su administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.

El mandatario estadounidense culpa a los demócratas de "negarse a cooperar", pero mientras tanto, millones de familias se enfrentan a un día a día sin ingresos, sin ayudas y con los servicios públicos paralizados. Desde militares hasta personal de limpieza, más de un millón de trabajadores no han cobrado en más de un mes. Muchos han tenido que recurrir a bancos de alimentos para poder comer.

La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de revisar las apelaciones de emergencia del Supremo en Washington, emitió una "suspensión administrativa", que detiene, por ahora, el cumplimiento de la orden emitida por un tribunal inferior en Rhode Island, la cual exigía transferir 4.000 millones de dólares antes de que terminara el día para garantizar los pagos completos del mes de noviembre a las 42 millones de personas beneficiarias del programa de ayudas para alimentos SNAP.

Estas 42 millones de personas se han visto privadas de esas ayudas, de 187 dólares de media por persona, a raíz del cierre de la Administración, que acumula ya 38 días.

La decisión, temporal, otorga tiempo adicional al tribunal de apelaciones para estudiar el caso, que enfrenta al Gobierno federal con grupos defensores del acceso a la alimentación. La medida deja en incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas.

El Departamento de Agricultura había informado previamente que, mientras continuara la disputa judicial, utilizaría fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales a los hogares inscritos en el SNAP. El caso se ha convertido en uno de los principales frentes legales del actual cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país, que ha afectado al financiamiento de varios programas sociales y a la operatividad de agencias federales.

La suspensión directa de la distribución de ayuda alimentaria llega después de que el Gobierno de Trump, por medio del Departamento de Justicia, acudiera al Supremo para revertir la orden judicial anterior bajo el criterio de que no pueden ejecutar fondos mientras el Congreso no haya asignado los mismos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.