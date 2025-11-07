El legendario exentrenador que predice un llamativo éxito de Alcaraz: "Ganará más de diez títulos en..."

Rick Macci, extécnico de las hermanas Williams, está convencido de que el murciano conseguirá muchos éxitos en el que está siendo su 'talón de Aquiles' este final de temporada, la pista cubierta.

Carlos Alcaraz ha tenido un serio bajón estos últimos meses. El número dos del mundo ha perdido el liderato del ranking mundial a manos de Jannik Sinner después de una eliminación demasiado tempranera en el Masters 1.000 de París.

Carlitos ha pasado por una pequeña crisis de juego alimentada, en parte, por la dificultad extra que le genera jugar en pistas 'indoor'. El de El Palmar ha reconocido en varias ocasiones que es uno de los aspectos claves a mejorar en su juego, teniendo en cuenta sobre todo si quiere mejorar las rectas finales de temporada.

Alcaraz asume su 'debilidad' bajo techo pero hay quien está convencido de que se terminará adaptando y dominando como con el resto de condiciones. Rick Macci, exentrenador de las hermanas Williams, no tiene ninguna duda de que Carlos triunfará en pista 'indoor': "Se rumorea que Carlos tiene dificultades en pista cubierta debido a su estilo enérgico y al ambiente controlado, donde no puede conectar con el público como al aire libre. Quizás un poco".

"Pero ya ganó un torneo en pista cubierta (el ATP 500 de Rotterdam, a principios de año, venciendo a De Miñaur en al final), así que ese argumento no tiene relevancia. Hay muchos factores que influyen en las victorias y derrotas en pista cubierta. 'El Mago' ganará más de diez eventos en pista cubierta antes de que suene la campana final", aseguró Macci en una publicación en sus redes sociales.