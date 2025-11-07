Vox marca las negociaciones para el relevo de Mazón a un PP al que emplaza a decidir ya un nuevo candidato

Entre líneas El primer encuentro entre las formaciones muestran una balanza descompensada: mientras Génova delega la reunión en el PP valenciano, los de Abascal han enviado dos pesos pesados de su ejecutiva nacional (Ignacio Garriga y Montse Lluís).

El Partido Popular y Vox han iniciado negociaciones para suceder a Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana. En una reunión discreta, representantes del PP valenciano y figuras clave de Vox, como Ignacio Garriga y Montse Lluís, discutieron el futuro liderazgo. Vox insiste en que el PP debe elegir un candidato para avanzar en las conversaciones sobre políticas conjuntas. A pesar de las demandas, el PP aún no ha decidido quién sustituirá a Mazón. Juan Francisco Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts, es uno de los nombres que suenan como posible sucesor. Mientras tanto, Pedro Sánchez, desde Brasil, ha criticado la gestión de Mazón y la mayoría parlamentaria negacionista, pidiendo elecciones para cambiar la situación en la Comunidad Valenciana.

Partido Popular y Vox ya negocian la sucesión de Carlos Mazón. Lo han hecho este viernes en el primer encuentro que han mantenido ambas formaciones para negociar el futuro de la Generalitat y la elección de un sustituto desde Génova es la clave para poder progresar en las conversaciones.

Esta primera reunión se ha celebrado de manera discreta, sin medios presentes. Para ella, Génova ha delegado las conversaciones en representantes del PP valenciano, mientras que los de Santiago Abascal han enviado a Ignacio Garriga y Montse Lluís, dos de sus pesos pesados dentro de su ejecutiva nacional, para las negociaciones.

Y, según ha podido saber la Sexta, desde Vox creen que en esta "primera toma de contacto" ha habido "buena voluntad de negociación". No obstante, la formación ultraderechista considera fundamental que el PP "decida quién va a ser su nuevo candidato a la Generalitat Valenciana" y así se lo han solicitado a los 'populares'. Porque, cuando lo hagan, podrán discutir directamente con ese candidato las políticas para la reconstrucción de Valencia y, de paso, acordar "la defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez".

Pero por mucho que lo soliciten desde Vox, en el PP siguen sin tener claro quién sustituirá a Carlos Mazón y la prueba de ello es que Alberto Núñez Feijóo no ha despejado las dudas este viernes por la mañana cuando ha tenido la oportunidad: "Las conversaciones se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso. Nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano".

Uno de los que suena como posible sucesor es Juan Francisco Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts. Un Pérez Llorca que precisamente este viernes ha sido citado por la jueza que investiga la DANA para declarar el próximo 21 de noviembre, una fecha en la que seguramente ya sabrá si es candidato o no a la presidencia de la Generalitat.

Además, este encuentro también coincide con el día que se ha hecho oficial la salida de Carlos Mazón. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes "el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como President de la Generalitat Valenciana". Un anuncio que se ha hecho omitiendo la expresión "agradeciendo los servicios prestados", que normalmente se incluye siempre, por puro formalismo, cada vez que se publica el cese de un presidente.

Pero, por decisión expresa del Gobierno, no se ha hecho esta vez para trasladar así el malestar y el rechazo del Ejecutivo hacia la gestión de Mazón. Una gestión que parece que sí convencía a José María Aznar ya que, según publicó 'EL Plural', aconsejó al valenciano que no dimitiera. Y al ser preguntado por laSexta si es verdad que se lo pidió, no ha querido contestar, se ha mordido el labio y ha negado con la cabeza al escuchar la cuestión.

Reacción de Sánchez

Este primer encuentro ha pillado a Pedro Sánchez en Brasil, que ha acudido a la cumbre del clima celebrada en el país americano. Y, desde allí, ha recordado que Mazón no era el único "problema" de la Generalitat.

"El problema no solo es el expresident Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria negacionista que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunidad Valenciana a los efectos de la emergencia climática", ha compartido el presidente del Gobierno en la COP 30.

Por ello, Sánchez ha señalado que el camino a seguir es el de las urnas: "Lo que están pidiendo tanto el PSOE como una amplia mayoría son elecciones para romper la mayoría negacionista".