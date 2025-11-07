Se juegan el número 1
La 'delicatessen' que han dejado Carlos Alcaraz y Sinner en la previa de las ATP Finals
Los dos mejores tenistas del mundo han entrenado juntos en Turín antes de la Copa de Maestros y han dejado auténticos puntazos.
Mientras que Carlos Alcaraz buscará alzar su primer título en las ATP Finals y Jannik Sinner tratará de revalidarlo, ambos se juegan algo más en Turín.
Saber quién terminará el año como número 1 es uno de los grandes atractivos de la Copa de Maestros.
El murciano es el que lo tiene más 'fácil' ya que debe de ganar tres partidos a lo largo del torneo o esperar a que el italiano no se mantenga como campeón vigente.
Como preparación para las Finals, ambos han entrenado este viernes en la central de Turín y han deleitado a los aficionados presentes con auténticos puntazos.
Calm Before the Storm 👀
Highlights from Sinner & Alcaraz’s practice session in Turin 🤝#NittoATPFinals@janniksin@carlosalcarazpic.twitter.com/VFZ046pScC— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2025