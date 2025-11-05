Iván Zamorano no ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid: "No tiene la esencia del club... la clase y la cultura"

La leyenda del Real Madrid dice que antes de hablar, Lamine debería "demostrar en el campo": "Jamás vi a Messi decir que el Madrid roba".

Iván Zamorano, leyenda del Real Madrid, tiene claro que no ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid. "A Lamine no lo ficho. Es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri. Es un fenómeno... y sin hablar. Humildad. Habla lo justo. Ahí hay un jugador que tiene el alma y la esencia del Real Madrid", ha dicho en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

Cree que "la cultura" del Real Madrid no permite ciertos comportamientos: "El Real Madrid es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso".

Le compara con Leo Messi: "Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba... y era el mejor del mundo. Y un chico de 17 años que se le den esas luces por lo que habla, lo primero que hay que hacer es demostrarlo en el campo".

"Todos nos hemos equivocado. Es el momento en el que el FC Barcelona creo que tiene tratar de encaminarlo. Así va a ser simplemente un gran jugador, pero no los jugadores que dejan un legado", dice para cerrar Zamorano.

