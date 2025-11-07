Del día del soltero hasta las rebajas de enero: fechas clave del consumismo en las que los españoles se gastarán casi mil euros de media

¿En qué gastamos? Los productos más vendidos estos días son de moda y belleza, aunque también nos damos caprichos con la alimentación que el resto del año no.

El periodo que comienza con el Día del Soltero y el Black Friday marca dos meses de intensas compras y ofertas, donde los españoles gastarán casi 1.000 euros de media hasta el final de las rebajas de enero. Moda, belleza y caprichos son las principales áreas de gasto. Según Luis Manuel Cerdá, de la Universidad Internacional de La Rioja, entre un 20% y un 30% de las ventas anuales se concentran en este periodo. Las empresas de paquetería experimentan un aumento del 15% en envíos. Para gestionar el incremento de trabajo, se realizan contrataciones adicionales. Los expertos aconsejan frenar el consumismo desmedido, priorizando necesidades y estableciendo presupuestos.

El 11 de noviembre -día del soltero- y el Black Friday dan el pistoletazo de salida a dos meses de bombardeo de ofertas y descuentos, así como de compras de todo tipo. Según un estudio, los españoles gastaremos hasta el final de las rebajas de enero casi 1.000 euros de media. De hecho, las empresas reconocen que una parte considerable de su facturación anual se concentra en estas fechas y las compañías de paquetería no dan abasto.

En lo que más gastamos es en moda y artículos de belleza, pero también invertimos más en comidas y caprichos que no nos solemos permitir el resto del año. "Compramos cosas que no necesitamos, te lo digo yo que vengo de comprar", ha señalado una chica a la salida de una tienda. "Como lo ves de oferta, te llama, porque dices, esta oferta no la voy a volver a encontrar", ha expresado otra.

De este modo, y como señala el profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja, Luis Manuel Cerdá muchas empresas reconocen que en estos dos meses "se concentran entre un 20 y un 30% de las ventas de todo el año".

La estrategia está perfectamente diseñada porque a los descuentos de los escaparates, se suman los online... y eso se traduce en un aumento exponencial de los envíos. "El crecimiento en la campaña de Navidad, Black Friday, rebajas, suele ser un 15% superior, pero se alcanzan picos puntuales de más del 30%", ha indicado Luis Rodríguez, director financiero de CTT Exprés.

La nota positiva es que ante el aumento de trabajo, también aumenta el número de contrataciones para que todo llegue a tiempo. "Obviamente, tenemos que incrementar los recursos. Entre vehículos y personas no menos de 3.400, 3.500 personas", ha subrayado Rodríguez.

Sin embargo, los expertos señalan que debemos intentar frenar ese consumismo desmedido y por eso dan consejos para hacerlo: "Priorizar lo que realmente necesitamos, tener en cuenta un presupuesto y pensar al menos 24 horas si ese producto lo necesitamos o no", ha remarcado Cerdá.

