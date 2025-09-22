El puntazo sobrenatural de Carlos Alcaraz en la Laver Cup: las reacciones son un poema

Formando pareja de dobles con Ruud ante Opelka y Michelsen, el murciano ejecutó una volea perfecta en la red que levantó a todo el mundo de sus asientos.

A pesar de la derrota del Equipo Europa frente al del Resto del Mundo, Carlos Alcaraz dejó el que posiblemente haya sido el mejor de la Laver Cup.

Fue en el antepenúltimo encuentro, en el que le enfrentaba a Reilly Opelka y Alex Michelsen formando pareja con Casper Ruud.

Con punto de 'break' en el segundo set tras haberse llevado la primera manga, el número 1 del mundo ejecutó una volea perfecta en red ante la que nada pudo hacer el joven tenista estadounidense.

Las reacciones en pista fueron un auténtico poema. Mientras Carlitos sonreía, Yannick Noah le hizo reverencias, Ruud tiró la raqueta al suelo, Zverev y Cobolli se echaron las manos a la cabeza...