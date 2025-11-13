Carlos Alcaraz será el número 1 del ranking ATP a final de temporada

Con la victoria del murciano ante Lorenzo Musetti en las ATP Finals, Jannik Sinner tiene imposible alcanzarle.

Al igual que ocurrió en 2022, cuandos se convirtió en el número 1 más joven de la historia con 19 años y 214 días, Carlos Alcaraz volverá a terminar el año en la cabeza del ranking.

El murciano necesitaba tres victorias en las ATP Finals y las ha logrado en sus tres primeros partidos, siendo ya inalcanzable para Sinner.

Carlitos tiene 11.650 puntos y a lo máximo que puede aspirar Jannik, si se corona maestro sin perder un partido, serían 11.500. Misión imposible.

De hecho, si Alcaraz gana por primera vez las FInals, terminaría el año con 12.550 puntos.

Para ello primero deberá vencer en semifinales al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime. Después, ganar en la final a Sinner o De Miñaur.

El murciano se asegura llegar al Open de Australia (18 de enero al 1 de febrero) como número 1, lo que le dejaría a dos semanas de Jim Courier (sumará 56 semanas).