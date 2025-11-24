La reflexión de Ezequiel Garay sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo: "Para mí..."

El exfutbolista del Real Madrid o la selección argentina ha comentado su visión como compañero y rival de la 'pulga' durante su charla con Josep Pedrerol.

El exfutbolista argentino Ezequiel Garay pudo compartir espacio en un campo de fútbol con Leo Messi tanto como compañero como de rival. Y en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, se quedaba sin palabras para hablar sobre el astro: "A Messi no lo podría definir, se sale. Para mí el mejor de la historia"

Eso sí, recuerda con claridad lo que era un partido con y contra Messi: "Jugando con él, disfrutarlo al máximo. Jugando contra él, no saber como marcarlo no saber qué hacer".

Además, desveló la personalidad del ganador de siete balones de oro dentro del vestuario: "Al ser Messi, no hacía falta que dijese nada".

Finalmente, a propósito del debate generado después de la última publicación en redes del futbolista del Inter de Miami, Garay reconocía que, a su criterio, podría jugar en el Barça y en cualquier sitio: "Lo quiero siempre en mi equipo, para mí siempre va a ser el número 1 y el segundo Cristiano".