"No creo que volvamos a ver a Michael Schumacher": un ex de F1 da un crudo pronóstico sobre el 'Káiser'

Richard Hopkins, antiguo jefe de operaciones de Red Bull y amigo del alemán, ha hablado sobre el hermetismo absoluto que existe en torno al estado del heptacampeón de Fórmula 1.

Desde que sufriera un accidente de esquí en los Alpes en 2013, el estado de salud de Michael Schumacher es toda una incógnita.

Su familia y su círculo más cercano han preservado su privacidad y apenas se destilan algunos detalles de su estado por medio de amigos íntimos como Jean Todt, exjefe de Ferrari.

El último en pronunciarse sobre el 'Káiser' ha sido Richard Hopkins, antiguo jefe de operaciones de Red Bull que mantuvo siempre una buena relación con el teutón.

"No he escuchado nada últimamente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal", ha señalado en 'SPORTbible'.

Hopkins, eso sí, destaca que su círculo más cercano es muy estrecho: "Así que puedo hacer un comentario, tener una opinión, pero no estoy en ese círculo íntimo. No soy Jean Todt, no soy Ross Brawn, no soy Gerhard Berger, que visitan a Michael. Estoy muy lejos de eso".

"No puedo decir que sea el mejor amigo de Jean Todt, ni de Ross, ni de Gerhard. Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras qué tal estaba Michael, e incluso si le dieras a Ross un buen vino tinto, no creo que se abriera y compartiera nada", ha explicado.

El ex de Red Bull se muestra muy contundente al afirmar que "no creo que volvamos a ver a Michael", aunque no sabe al 100% si ha habido evolución: "Creo que existe ese respeto en cualquiera que vaya a visitar a Michael de no compartir nada".