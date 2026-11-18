El tenista murciano derrotó a Daniil Medvedev en dos sets, pero acabó el partido con molestias musculares: "Hoy y mañana van a ser claves para ver cómo estoy".

Carlos Alcaraz está a un paso de las semifinales de las ATP Finals. Ha derrotado a Daniil Medvedev en dos sets a pesar de los problemas físicos evidentes que sufrió en el tramo final del partido.

Un resultado de 6-2 y 6-4 muy contundente y con un pie y medio en la siguiente ronda.

Pero ahora el físico determinará si puede seguir compitiendo o no. En sala de prensa el tenista español reconoció que había sufrido un pinchazo en el isquio y que tendrá que ver con su equipo si hay o no lesión.

"Estaba jugando muy bien cuando, lamentablemente, sentí algo en el isquio. He intentado, desde entonces, no moverme demasiado agresivo", explica el tenista de Murcia.

Se reunirá con su equipo estas horas: "Hoy y mañana van a ser claves para ver cómo estoy. Ahora trabajaré con mi equipo y mi fisio".

"Pude jugar un tenis realmente bueno desde ese momento hasta el final del partido. Estaba realmente concentrado en otras cosas. Estaba intentando mantenerme relajado, moverme no demasiado agresivamente, digamos. Estoy pensando en ser agresivo y en mis golpes todo el tiempo. Así que ahora mismo solo me siento bien", explica Carlos.

Se enfrentará a Flavio Cobolli este viernes en el último partido de la fase de grupos. Incluso perdiendo podría meterse en las semifinales.

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