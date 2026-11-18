El AMR26B: La esperanza de Aston Martin para salir del pozo

Shintaro Orihara, responsable de Honda en pista, dice que las bajas temperaturas son un desafío nuevo para ellos.

Después de varios fines de semana muy malos de los motores Honda, la llegada del Gran Premio de Las Vegas no tranquiliza a la marca que trabaja con Aston Martin y con Fernando Alonso. Les preocupa, y mucho, las bajas temperaturas que habrá todo el fin de semana.

En la previa del GP, Shintaro Orihara, responsable de Honda en pista, dice que será un "desafío" para su motor el trabajar en estas temperaturas.

"Este fin de semana nos enfrentaremos a las condiciones más frías de toda la temporada, con una temperatura ambiente que rondará los 10 grados. Por tanto, será fundamental mantener la unidad de potencia dentro del rango de temperatura operativa adecuado. El trazado del circuito también exige mucho al motor, así que sabemos que será un fin de semana complicado para nosotros, especialmente debido a la larga recta", explica el ingeniero japonés.

La temperatura y el trazado impedirán a Honda poder competir. Como tantas veces en este mundial de la Fórmula 1.

Honda sigue buscando fiabilidad: "Nuestra prioridad es implementar las medidas de fiabilidad necesarias en el sistema ERS y completar un fin de semana de carreras sólido".

"Después, por supuesto, el objetivo será sacar el máximo partido a nuestra unidad de potencia", señala el ingeniero japonés.

Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán sufriendo en Las Vegas. Otro fin de semana en el que puntuar será casi imposible para Aston Martin.

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