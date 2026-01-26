Carlos Alcaraz contra De Miñaur en cuartos de final del Open de Australia: horario y dónde ver en TV

El tenista murciano se medirá contra el australiano Álex de Miñaur en la Rod Laver Arena en horario diurno en España. Sobre las 10:30-11:00 hora española, Carlos buscará el pase a la semifinal.

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Open de Australia. El tenista español cerró su pase el pasado domingo al batir a Tommy Paul en tres sets (7-6, 6-4 y 7-5) en la Rod Laver Arena, y ahora se verá las caras con el australiano Álex de Miñaur.

A diferencia de las dos últimas rondas en las que el murciano jugó en horario de madrugada contra Moutet y Paul, el encuentro contra De Miñaur se jugará por la mañana. Por lo que los aficionados que vean al murciano desde España no tendrán que trasnochar.

Su partido contra el australiano comenzará sobre las 10:30-11:00 hora española, cerrando la jornada de los cuartos de final en Melbourne en el cuadro masculino. Previo al encuentro, se disputará el encuentro entre Alexander Zverev y Learner Tien, del cual saldrá el próximo rival de Carlos en caso de que pase de ronda.

En la rueda de prensa posterior al encuentro de octavos de final del australiano, De Miñaur analizó al español y su ritmo en lo que llevamos de torneo. "(Alcaraz) Está jugando a un nivel altísimo. Para competirle, voy a necesitar mostrar mi mejor tenis, alargar el partido y ponerlo en situaciones incómodas. Él ha mejorado mucho en mantener la concentración y eso lo hace aún más peligroso", declaró el tenista.

Dónde ver el Alcaraz contra De Miñaur en TV

El tercer encuentro de Carlos Alcaraz podrá verse en directo por 'Movistar Plus+' y los canales de 'Eurosport', 'HBO MAX' y 'DAZN'. En cuanto a toda la información y resultado del partido, podrá seguirse en la web de 'LaSexta Deportes'.