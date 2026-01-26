Sinner revela el posible 'remedio' para evitar sus problemas con el calor: "Empiezas el día..."

El italiano, lejos de querer volver a vivir lo sucedido en su encuentro de tercera ronda, busca posibles soluciones a mejorar su rendimiento bajo el calor de Melbourne y poner fin a los problemas físicos que este le genera.

Jannik Sinner dejó una imagen tremendamente impactante en su partido de tercera ronda en el Open de Australia. Al italiano se le pudo ver completamente acalambrado cuando había perdido el primer set y estaba por debajo en el marcador en el segundo.

La regla del techo entró en vigor por las altas temperaturas y Jannik comenzó a recuperarse poco a poco. Se cerró el techo y se encendió el aire acondicionado. Sinner volvió a coger tono y remontó el encuentro sin aparentes complicaciones aunque dejando grandes dudas acerca de su estado físico.

Era evidente que el transalpino debía resolver esa situación teniendo en cuenta que si le ocurría de nuevo podía quedarse fuera del Open de Australia. Sinner superó sin problemas a Luciano Darderi (6-1, 6-3 y 7-6) en su encuentro de cuarta ronda dejando buenas sensaciones y prácticamente sin acusar la presencia del calor.

El número dos del mundo desveló tras el duelo que había estado llevando a cabo una 'terapia' para que evitar que las condiciones de calor le pasaran tanta factura: "Estoy tratando de ver qué funciona mejor para mí y para mi cuerpo. Es una parte que a mí me gusta porque te despiertas y vas en 'otra dirección'. Y eso también es agradable, una ducha fría".

"Todas estas cosas las hago para mejorar y entender mejor mi cuerpo. Solo lo hacemos los días que no juego partido", confesó Sinner en unas declaraciones para 'Eurosport'.