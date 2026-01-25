Giro de guión de Juan Carlos Ferrero: de dirigir a Alcaraz a... ¡convertirse en entrenador de un golfista!

El técnico ha tomado la decisión de cambiar de deporte en lo que a dirección se refiere. Lo ha comunicado a través de sus redes sociales confesando que el golf también le apasiona.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz pusieron el mundo del tenis patas arriba cuando anunciaron su ruptura hace unas semanas. Entrenador y jugador separaban sus caminos después de siete años juntos en los que habían conseguido auténticos hitos del deporte de raqueta.

Rápidamente se supo que Samuel López, segundo técnico por entonces, iba a asumir las funciones de Ferrero. Sin embargo, del futuro del técnico alicantino se supo poco, hasta ahora. Juan Carlos ha sorprendido al mundo del deporte después de anunciar que su carrera como entrenador pasará a otro deporte.

Ferrero ha comunicado a través de sus redes que se incorporará al equipo del golfista español, Ángel Ayora, como nuevo 'coach mental' del jugador: "Encantado de anunciar una nueva colaboración profesional en 2026. Trabajaré con Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa. Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional".

"El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy deseando ofrecer mi experiencia y apoyo al crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado y estoy muy motivado en este proyecto", ha confesado Ferrero.

El exentrenador de Carlos sorprende así mundo del tenis y del deporte tomando una decisión que muy pocos hubieran predicho hace unas semanas.