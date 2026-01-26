Polémica con Carlos Alcaraz en el Open de Australia: ¿Por qué le obligan a quitarse una pulsera?

Durante su enfrentamiento contra Tommy Paul, el juez de silla exigió al tenista español que se despojase de su pulsera, pese a estar "aprobada por la Federación Internacional de Tenis".

Carlos Alcaraz continúa imbatible. El tenista español está demostrando su buen estado de forma en cada partido, pasando por encima de sus rivales, siendo el único tenista que todavía no ha perdido un solo set.

Su victoria frente a Tommy Paul en tercera ronda por 7-6, 6-4 y 7-5 le dio el pase a los cuartos de final del Open de Australia, donde se medirá ante Álex de Miñaur. Pese a que Carlos no tuvo problema en batir al estadounidense, durante el partido se vivió un momento de cierta incertidumbre.

En concreto, el juez de silla obligó al murciano a quitarse una pulsera que llevaba puesta en la muñeca, con la que el tenista monitoriza su descanso, su rendimiento en los entrenamientos y partidos, además de medir la carga diaria.

Al ser preguntado acerca de tal momento, Alcaraz le ha restado importancia a la petición del juez de silla. "Son reglas del torneo, de la ATP, de la ITF… No se puede jugar con ella. Son cosas que te ayudan a cuidarte más, a controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga… pero bueno, no he podido jugar con ella, no pasa nada. Se quita y a funcionar", detalló Carlos en rueda de prensa.

Pese a que el de El Palmar continuó jugando sin problema alguno, dicha petición no le ha sentado nada bien a Will Amhed, CEO y fundador de Whoops, empresa creadora de la pulsera de moda entre los deportistas. "Es ridículo", criticaba Amhed en su cuenta de X.

"Whoops está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para su uso durante los partidos y no supone ningún riesgo para la seguridad. Permitan que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!", añadía el fundador de la marca cargando contra la decisión tomada en Melbourne.