Aviso pesimista de Marc Márquez sobre su estado físico: "No puedo rendir bien"

Durante la presentación de la GP26, Marc Márquez lanzó un serio aviso sobre su estado físico que no ha pasado desapercibido.

El ilerdense aún no está recuperado al 100% de la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el Gran Premio de Indonesia tras ser embestido por Marco Bezzecchi.

Es por ello que, de cara a los primeros test oficiales de Sepang, que serán entre los días 3 y 5 de febrero, augura que tendrá problemas.

"Ya anticipo que en Malasia, el primer día me sentiré super bien, pero Malasia es un test difícil para todos, y lo más difícil de controlar es del primer día al segundo. Incluso solo ir dos días seguidos al gimnasio, el segundo día, no puedo rendir bien. Algo que logré el año pasado", explicó el '93'.

Sin embargo, Marc afirma no estar preocupado ya que una vez se sienta completamente recuperado de la lesión, sabe que su habilidad sigue intacta.

"Es lo que entendí con la última lesión; si me siento bien con mi condición física, la velocidad está ahí. Por esa razón, no me preocupó perderme el test de Valencia, no me preocupó perderme la carrera de Valencia, porque mi punto débil es mi parte física. Así que si cuido esto, la velocidad está ahí", zanjó.