Red Bull siembra pesimismo tras el primer test en Barcelona: "Nos costará sacar el coche del garaje"

Laurent Mekies, CEO de Red Bull, ha pedido "paciencia y tiempo" durante el primer día de los test de pretemporada al reconocer que el RB22 les dará "quebraderos de cabeza y noches de insomnio".

Red Bull ya ha presentado en sociedad el RB22 de forma oficial. El nuevo monoplaza de Max Verstappen e Isaak Hadjar para 2026 ya ha corrido en el Circuito de Barcelona-Catalunya durante los test de pretemporada para probar el coche.

Pese a que durante estos tres días de pruebas las escuderías buscan que los monoplazas muestren su fiabilidad en pista, el RB22 está registrando los mejores tiempos junto al Mercedes de Kimi Antonelli. Aun así, desde Milton Keynes son conscientes de que habrá inconvenientes durante los primeros meses de competición.

"Hay que verlo así: la magnitud de este reto es monumental. No hay que subestimar lo que supone desarrollar tu propio motor desde cero. Si piensas que vamos a estar al mismo nivel que los fabricantes que llevan noventa años haciéndolo, eso no va a suceder", ha declarado Laurent Mekies, CEO de Red Bull, para 'De Telegraaf' antes del primer día de test.

Aunque el mensaje de Mekies parece sembrar cierto pesimismo sobre el rendimiento futuro de los austriacos, el CEO pide "paciencia y tiempo". "Así que sí, esperamos que los primeros meses sean duros. Y que tendremos quebraderos de cabeza y noches de insomnio, y que a veces nos costará sacar el coche del garaje. Todo eso es cierto, pero también creemos que contamos con las personas adecuadas. Tened paciencia y dadnos tiempo", añade Laurent.

Verstappen marcará la diferencia

El RB22 se ajusta al nuevo reglamento de la Fórmula 1, y aunque desde Red Bull se muestran cautos de cara a la temporada, apuntan a que Max Verstappen será el factor diferencial que pueda hacer al coche un monoplaza ganador.

"Como acabo de explicar, sería muy ingenuo pensar que estamos directamente al máximo nivel. Eso es una locura. Creo que con Max tenemos una triple ventaja. En primer lugar, por su grado de implicación. En segundo lugar, por su sensibilidad al volante y la capacidad mental adicional que tiene para lidiar con todos esos aspectos", señala Mekies sobre la aportación de Max al rendimiento del coche.

"Por último, Max es capaz como nadie de empujar al equipo en la dirección correcta, para que podamos sacar aún más partido al coche y al motor. En ese sentido, nos da un impulso significativo", concluye el CEO de la marca austriaca.