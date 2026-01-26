La seria advertencia de un peso pesado de Honda: "Si Márquez cogiera nuestra moto..."

Johann Zarco, único piloto en ganar con Honda en 2025, espera una mejora considerable de la moto japones. Para motivarse, revela que se pregunta lo que haría Marc en las mismas condiciones.

Marc Márquez es el gran rival a batir de cara a 2026. El de Cervera, tras la conquista del Mundial en 2025, es el gran candidato aunque la forma física en la que llegará Marc al comienzo del año sigue siendo una incógnita.

Cabe recordar que el nueve veces campeón del mundo sigue recuperándose de su operación en el hombro derecho. Está por ver como llegará a la pretemporada. Mientras, hay varias escuderías que pretenden arrebatarle la corona a Marc. Aprilia, junto a Marco Bezzecchi y Jorge Martín, es una de ellas. De hecho, desde el equipo italiano ya se ha transmitido en varias ocasiones que su objetivo es pelear por el título.

También se espera que KTM esté arriba y una de las que podría dar la sorpresa es, nada más y nada menos que, Honda. La marca japonesa terminó la temporada pasada con buenas sensaciones y esperan dar un salto en la clasificación este 2026.

Johann Zarco fue el único piloto de Honda que consiguió ganar una carrera. El francés se coronó en Le Mans. Sin embargo, para este año, aspira a ser más regular a la hora de conseguir ese tipo de resultados: "Si empiezo tan bien como lo que hice en 2025, ya estaré muy contento. Luego, me gustaría mantener ese ritmo y mantenerme entre los diez primeros. Por lo que veo de la moto, tengo la impresión de que finalmente puede estar incluso entre los cinco primeros".

"Me digo que si Márquez cogiera la Honda, estaría en el top 5. ¿Por qué no nosotros? Había anunciado el top 10 en 2025 y estábamos en él. Lo confirmamos, aunque terminé 12º al final fallando realmente muchas carreras. Sería por tanto un gran placer acercarme a los cinco primeros y volver a vivir otros podios en 2026", asegura Zarco en declaraciones para 'Motosan'.

Un gran rendimiento de Honda podría convertir a la marca japonesa en rival para la Ducati de Marc. Quién sabe incluso si podría provocar a largo plazo un regreso del hijo pródigo en 2027.