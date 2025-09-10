El calendario de Carlos Alcaraz hasta final de temporada

Tras ganar el US Open y después de darse de baja en la Copa Davis, el número 1 del mundo tendrá una apretada gira hasta diciembre.

Después de ganar el pasado domingo el US Open, Carlos Alcaraz anunció que causaría baja por descanso en la eliminatoria previa de las finales de la Copa Davis ante Dinamarca.

El murciano reaparecerá en la octava edición de la Laver Cup, del 19 al 21 de septiembre, en San Francisco.

Después arrancará la gira asiática con el ATP 500 Tokio, del 24 al 30 de septiembre, que sustituirá por el ATP 500 de Pekín que alzó en 2024.

De Tokio volará hasta Shanghái para disputar el Masters 1000, uno de los pocos torneos 'plata' que aún no tiene, del 1 al 12 de octubre.

Riad será la próxima parada con el Six Kings Slam, del 15 al 18 de octubre, en Arabia Saudí. JannikSinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Jack Draper le acompañan en el cartel.

Después llegará el Masters 1000 París, del 27 de octubre al 2 de noviembre, como antesala de las ATP Finals 2025, que se jugarán del 9 al 16 de noviembre en Turín.

Si España supera a Dinamarca en la Davis, Alcaraz podría estar presente en las finales del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

Por último, Carlitos cerrará la temporada con una exhibición el 7 de diciembre en Nueva Jersey junto Frances Tiafoe, Emma Raducanu y Amanda Anisimova.