La sentencia de Toni Nadal tras la victoria de Carlos Alcaraz ante Sinner en el US Open

El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que aunque el italiano hubiera sacado su "mejor versión", no hubiera podido "hacer frente a Carlos tal como jugó".

"El jugador más en forma del momento"

Bajo el título "El mejor set que le he visto jugar a Alcaraz", Toni Nadal ha centrado su columna en 'El País' en analizar la final del US Open entre Carlos y Sinner.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ve al murciano como "el jugador más en forma del momento" y duda de que el italiano hubiera podido contrarrestarle ofreciendo su mejor versión.

"Tal vez este domingo no viéramos la mejor versión de Jannik, pero me atrevo a decir que aunque la hubiera dado, dudo que hubiera podido hacer frente a Carlos tal como jugó", ha explicado.

Toni desgrana las diferencias entre el Alcaraz de Londres y el de Nueva York: "Su equipo tomó buena nota de lo que sucedió en la final de Wimbledon".

"Rozó la perfección, jugó a una altísima velocidad, cometió muy pocos errores y, además, supo variar el ritmo de sus golpes cuando la situación lo requería", ha señalado.

Es por ello que Toni Nadal ve en Alcaraz "el único jugador que en estos momentos lo hace todo, y todo bien".