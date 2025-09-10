Fernando Alonso, protagonista del test más 'picante' de Verstappen: ¿El mejor de F1 en defensa, carrera...?

El neerlandés se ha sometido a un test rápido en el que debía elegir al mejor piloto de la parrilla actual de Fórmula 1 en distintos aspectos.

Durante una entrevista con 'Mundo Deportivo', Max Verstappen ha realizado un llamativo test en el que ha tenido que elegir a un piloto de la parrilla actual de Fórmula 1 como el mejor en distintos aspectos.

Clasificación, ejecución de carrera, inteligencia en carrera, el mejor en adelantamientos, en defensa y en mentalidad competitiva eran los campos a tratar, y el tetracampeón no ha decepcionado.

El piloto de Red Bull, que no podía elegirse a sí mismo como condición principal, ha optado por Fernando Alonso en muchos factores y se ha 'olvidado' de Lewis Hamilton o Lando Norris.

¿El mejor piloto en clasificación?: "Uf, es difícil, pero creo que actualmente... Siempre he considerado a Charles Leclerc un piloto muy bueno en clasificación".

¿El mejor en carrera?: "¿Qué me gusta? No lo sé. Siempre me ha gustado, también en el pasado, ver a Fernando en la carrera. Es un auténtico luchador. Eso me gusta mucho".

¿En Inteligencia en carrera?: "Siempre me decantaría por la experiencia. No, no voy a nombrarme a mí mismo en nada de esto… por lo que, elegiría a Fernando Alonso por su experiencia".

¿El mejor en adelantamientos?: "Charles Leclerc también es bueno adelantando".

¿El mejor en defensa?: "¡Fernando Alonso! Es brillante en defensa".

¿El mejor por su mentalidad competitiva?: "¡Fernando, sin duda!".