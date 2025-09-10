Ahora

"¡Uf, esta es difícil!"

Fernando Alonso, protagonista del test más 'picante' de Verstappen: ¿El mejor de F1 en defensa, carrera...?

El neerlandés se ha sometido a un test rápido en el que debía elegir al mejor piloto de la parrilla actual de Fórmula 1 en distintos aspectos.

Fernando Alonso y Max VerstappenFernando Alonso y Max VerstappenGetty

Durante una entrevista con 'Mundo Deportivo', Max Verstappen ha realizado un llamativo test en el que ha tenido que elegir a un piloto de la parrilla actual de Fórmula 1 como el mejor en distintos aspectos.

Clasificación, ejecución de carrera, inteligencia en carrera, el mejor en adelantamientos, en defensa y en mentalidad competitiva eran los campos a tratar, y el tetracampeón no ha decepcionado.

El piloto de Red Bull, que no podía elegirse a sí mismo como condición principal, ha optado por Fernando Alonso en muchos factores y se ha 'olvidado' de Lewis Hamilton o Lando Norris.

¿El mejor piloto en clasificación?: "Uf, es difícil, pero creo que actualmente... Siempre he considerado a Charles Leclerc un piloto muy bueno en clasificación".

¿El mejor en carrera?: "¿Qué me gusta? No lo sé. Siempre me ha gustado, también en el pasado, ver a Fernando en la carrera. Es un auténtico luchador. Eso me gusta mucho".

¿En Inteligencia en carrera?: "Siempre me decantaría por la experiencia. No, no voy a nombrarme a mí mismo en nada de esto… por lo que, elegiría a Fernando Alonso por su experiencia".

¿El mejor en adelantamientos?: "Charles Leclerc también es bueno adelantando".

¿El mejor en defensa?: "¡Fernando Alonso! Es brillante en defensa".

¿El mejor por su mentalidad competitiva?: "¡Fernando, sin duda!".

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno sufre una derrota parlamentaria dolorosa tras la caída de la reducción de jornada por la negativa de Junts, PP y Vox
  2. Disparan al activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, durante un acto universitario en Utah Valley
  3. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  4. La estrategia de tensión de Rusia: cruzar líneas rojas, probar la unidad de Occidente y desgastar a la OTAN sin provocar un conflicto directo
  5. EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" por las medidas del Gobierno contra el genocidio en Gaza
  6. Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: Larry Ellison le roba el título con 393.000 millones de dólares