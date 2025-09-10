Un legendario entrenador de tenis reflexiona sobre el aprendizaje de Alcaraz: "Sinner le había machacado antes..."

Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores más laureados del tenis, apunta que la derrota de Wimbledon ayudó a Carlos a mejorar algunos puntos clave de su juego.

De Wimbledon, donde Jannik Sinner salió campeón, al US Open, con Carlos Alcaraz reinando, muchas cosas han cambiado. El murciano ha dado un importante salto adelante sobre todo en su solidez. El torneo de Nueva York ha sido el mejor que ha jugado en toda su carrera.

El legendario entrenador Patrick Mouratoglou apunta al aprendizaje de Alcaraz después de salir derrotado en Wimbledon.

Así lo explica en sus redes sociales: "Creo que la final de Wimbledon fue la mejor cosa que le pasó a Carlos Alcaraz. Él tenía la sensación de que Jannik Sinner realmente le había machacado. Que había jugado más rápido que él, que no había tenido soluciones. Y yo pienso que fue una llamada de atención para él".

Después de esa derrota reflexionaron y llegaron a la conclusión de que tenían que cambiar: "Carlos habló de ello, su equipo habló de ello, él vio un montón de vídeos de Jannik. Y siento que él tenía una idea muy clara sobre qué hacer, cómo hacerlo. Y él sabía de corazón el tipo de tenis que Jannik juega y cómo juega. La combinación de golpes, cuándo la bola aterriza aquí, dónde golpea la bola. Y él pudo leer el juego y estuvo allí antes".

"Carlos sabía que él tenía que mejorar tres cosas. La primera era su servicio. La segunda era la variedad de sus golpes. Y la tercera era su actitud durante el partido", explica el que fuera preparador de Serena Williams.

Ese nivel top de Carlos facilitó que pudiera hacer un cambio tan importante en su tenis: "Sé que puede ser sorprendente para la gente pensar 'Wow, ¿en tres semanas cómo puedes hacer un cambio así, una mejoría así?'. Pero esa es la diferencia entre el nivel muy muy muy top y los otros".

El murciano ya tiene seis Grand Slams en el zurrón. Unos datos increíbles a sus 22 años. Y quiere más, claro. Los expertos del tenis coinciden en que es el mejor que se ha visto a su edad.