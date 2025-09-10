El Marc Márquez más paternalista con un Bagnaia abatido: "Pierdes confianza, confianza..."

Tras la carrera al sprint en Montmeló, el italiano le trasladó a su compañero de equipo los problemas que estaba sufriendo y este trató de aconsejarle.

Tras el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, Ducati ha publicado su clásico 'Inside' con momentos inéditos vividos en el seno del equipo durante el fin de semana en Montmeló.

Y hay uno en concreto que ha llamado mucho la atención entre Marc Márquez y PeccoBagnaia. Mientras que el ilerdense clasificó como segundo, el italiano se tuvo que contentar con la 21ª posición, lo que podía adelantar cómo se iba a desarrollar el fin de semana para el '63'.

En la sprint, el octocampeón terminó primero y su compañero de equipo decimocuarto, lo que terminó por desesperar a un Pecco que se desahogó con el de Cervera tras la carrera.

"Es increíble, lo fuerte que podía ir el año pasado y lo despacio que voy ahora. Y cada vez que pierdes confianza, confianza y confianza… todo se vuelve así", le trasladó en un tono visiblemente abatido.

En ese momento, Marc trató de sacar su lado más paternalista: "Tienes que llegar a una buena pista y hacer 'reset'. Misano puede ser buena. Luego, cuando escuches las preguntas de los periodistas, tú responde: puede ser mejor, veremos. Pero poco a poco verás que sí".