La Vuelta recorta a más de la mitad la etapa 18 en Valladolid para "mayor protección"

El pelotón pasa ante las personas concentradas en protesta por la situación de Gaza , al inicio de la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España que se disputa este martes entre Poio y Mos-Castro de Herville (Pontevedra).

La organización ha anunciado en la noche de este miércoles un importante cambio para la contrarreloj de este jueves.

Importantes novedades en La Vuelta a España de cara a la etapa 18 que se celebrará este jueves 11 de septiembre en Valladolid.

La organización ha informado que la contrarreloj, que tenía un recorrido original de unos 27,2 kilómetros, ha sido recortada a 12,2 kilómetros.

Eso sí, se mantiene la ubicación de la salida y la meta dentro de una modificación que busca "dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa".

"Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios, ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas", reza el comunicado de la organización.

La medida llega después de que este miércoles los ciclistas se hayan reunido y hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de no seguir compitiendo si no se pueden asegurar unas condiciones de seguridad mínimas.