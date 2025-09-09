Ahora

Es un Dallara GP2/08

Impactante detención del 'Fórmula 1 callejero' tras seis años de búsqueda

El conductor, de 51 años, fue interceptado en el municipio de Buk, a unos 60 kilómetros de Praga.

ferrari

Desde 2019 es usual ver por las autopistas de los alrededores de Praga a un aparente Fórmula 1 pintado con los colores de Ferrari.

El monoplaza llevaba circulando durante seis años a altísimas velocidades y cada vez era más frecuente ver vídeos suyos en redes sociales... hasta este fin de semana.

La policía de la República Checa ha detenido a un hombre de 51 años, el conductor del 'Fórmula 1 callejero', en su domicilio.

El 'piloto', tras percatarse de la presencia policial, trató de ser remolcado hasta su casa, pero allí le interceptaron las autoridades subido en lo que en realidad es un Dallara GP2/08.

El checo se enfrenta a una importante sanción económica y a la retirada del permiso de conducir.

