El arma secreta de Rafa Jódar con la que domina en el Masters 1000 de Canadá

El tenista español ha sometido a sus rivales con un resto impecable a la altura del de los mejores del circuito y con el que disfrutan en Montreal en cada partido.

Rafa Jódar es la sensación del Masters 1000 de Canadá. Tras un pleno de victorias en Montreal, la promesa del tenis español ya está en los cuartos de final del torneo y se ha convertido en el principal atractivo para el público. En sus últimos partidos, Moutet, Musetti y Lehecka se han convertido en sus víctimas, gracias a su mejor baza.

En concreto, durante su periplo por el torneo, Jódar ha hecho buen uso del resto y, en lo que llevamos de 2026, se ha convertido en el tercer mejor tenista en emplearlo, por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Su porcentaje de puntos de rotura es del 44% superior al de Carlos (42%) y el de Jannik (43%).

Las devoluciones del de Leganés están siendo la principal debilidad de sus rivales debido a la dificultad que tiene aguantar la posición y la presión que ejerce sobre ellos. En el caso de Jiri Lehecka, este sufrió bastante al término de su encuentro para poder retornar de forma correcta los golpes de Jódar.

Esta técnica le ha sido efectiva al español para impedir que sus rivales sean capaces de complicarle la victoria en cada set. Este martes a las 00:00 hora española, veremos si Rafa continúa empleando su mejor arma contra Arthur Fils con el fin de perpetuar su pase a las semifinales en Canadá.

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