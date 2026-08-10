Aprilia ve venir la 'amenaza' de Márquez: "Los siguiente circuitos son muy Ducati..."

La marca veneciana no se fía de Marc a pesar de su mal resultado en Silverstone. Massimo Rivola, jefe de la escudería, no duda en asegurar que Ducati pasará a la ofensiva a partir de Aragón.

"No es que no le tengamos miedo..."

Aprilia ha dominado con mucha contundencia el Gran Premio de Gran Bretaña. Las motos de la marca veneciana han sido muy superiores al resto de la parrilla y el podio ha sido una gran prueba de ello.

Raúl Fernández, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los tres pilotos de Aprilia, fueron los tres primeros clasificados de una carrera en la que, además, estuvieron muy por encima de sus máximo rivales por el título, las Ducati. Álex Márquez fue cuarto y Marc, séptimo.

Lo realmente diferencial fue la gestión del neumático trasero. La Ducati sufrió mucho tanto en las últimas vueltas de la 'sprint' como de la carrera del domingo. En un GP en el que Marc llegaba a solo 18 puntos de Jorge. El ilerdense se va a más de 40 además de haber perdido la tercera posición con Bezzecchi.

Aún así, Massimo Rivola no se fía lo más mínimo de Marc y de Ducati. El directivo no quiere que haya un exceso de confianza en Aprilia después de este magnífico GP de Gran Bretaña: "Aragón creo que es un circuito muy de Marc; los otros dos (Misano y el Red Bull Ring), muy de Ducati".

"Pero creo que Aprilia ha demostrado desde mediados del año pasado que empieza a llevarse bien con muchas más pistas que en el pasado. Y con dos pilotos así y con un equipo tan unido y en forma, no quiero decir que no le tengamos miedo a nadie, pero desde luego nos la jugaremos hasta el final", ha asegurado Rivola en declaraciones que recoge 'Motosan'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido