Ni Alcaraz ni Sinner ni el 'Big 3': Jódar anhela un inédito récord en su primera temporada como profesional

El tenista de leganés está firmando una extraordinaria temporada debut en el circuito, superando incluso las logradas por los nombres más grandes de la historia del deporte de raqueta.

Rafa Jódar está haciendo historia en su primera temporada como profesional en el circuito ATP. El joven tenista de 19 años ha asombrado a todo el mundo del tenis este 2026, llegando a alcanzar el 15º puesto del ranking ATP frente a la 540º plaza que ostentaba hace un año, cuando competía como alumno de la Universidad de Virginia en el circuito estadounidense.

El leganense cayó ante Taylor Fritz en la final del ATP de Washington. Sin embargo esto no le ha impedido seguir haciendo gala de su mejor nivel en la gira norteamericana, donde se ha impuesto con una gran remontada a Corentin Moutet en segunda ronda de un ATP de Montreal con Sinner, Alcaraz y Djokovic ausentes. Ahora, Rafa afronta un reto mayúsculo para el que se presenta con grandes opciones, a pesar de que ningún otro jugador lo ha logrado antes.

Jódar peleará el resto del año por hacerse con un hueco en las ATP Finals, para las que clasifican los ocho mejores tenistas del curso. El español es 11º en estos momentos, aunque pocos puntos (171) le separan del corte que marca el estadounidense Fritz. Un hito que ni siquiera Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz o Sinner lograron en su primera temporada como profesionales.

Una estadística que confirma la meteórica progresión de Jódar a pesar de su escaso tiempo en la élite, y que confirma su consolidación como segundo máximo representante del tenis español tras Carlos. Ser el primer 'rookie' de la historia en lo que era la Copa de Maestros es el próximo gran objetivo del español, que por el camino tendrá muchas opciones de seguir obteniendo puntos y conquistando torneos, entre ellos el US Open, que podría ser su primera aparición estelar en un 'Grand Slam'.

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