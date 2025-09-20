La 'bomba' de una de las mayores leyendas del tenis sobre Alcaraz: "Yo nunca he visto un jugador tan bueno"

John McEnroe repasa la trayectoria de sus máximos rivales, los éxitos y virtudes del 'BigThree' y aún así, concluye que Carlitos es tenista más completo que ha visto.

Carlos Alcaraz provoca calificativos de mayor magnitud a medida que va sumando victorias y títulos. Hasta ahora la gran duda siempre ha sido si superará o llegará a igualar al 'BigThree'. Es evidente que el reto es mayúsculo solo de pensarlo pero si alguien lo puede hacer es Carlos.

El murciano suma seis 'Grand Slams' a sus 22 años y eso ya está generando opiniones muy llamativas en el mundo del tenis. John McEnroe, extenista y ganador de siete 'Majors', ha soltado una 'bomba' durante la Laver Cup. El estadounidense, asombrado por la forma física y el juego de Carlos, se rinde al murciano.

"Tienes a Nadal, Federer y Djokovic y dices: 'estoy viendo a los tres mejores tenistas que han vivido' pero de repente, aparece viene un chico de España. Recuerdo verle cuando tenía 17 años, tenía talento, era rápido. Nunca en mis sueños más salvajes, a esta edad, nunca he visto un jugador tan bueno, tan completo", reconoce McEnroe en unas declaraciones para 'TennisChannel'.

"Con esa sonrisa, estoy muy celoso de esa sonrisa. Gracias a Dios por lo que le está dando Carlos Alcaraz al tenis. Espero que los jóvenes vean a Carlos y vean cómo le encanta ser agresivo e ir hacia adelante porque hemos perdido mucho de eso. Eso va a cambiar por culpa de él", añadió el americano.

Alcaraz ya ha comenzado su andadura en la Laver Cup con el equipo Europa. De momento, el cuadro que viste de azul gana al Resto del Mundo por 3-1 en puntos. Carlitos, junto a Jakub Mensik, consiguió el tercero en la modalidad de doble.