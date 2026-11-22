Los blaugrana firmaron la que probablemente haya sido la peor primera parte de la temporada. En el minuto 6, los de Flick perdían 0-2 pero la segunda mitada fue dominio blaugrana constante.

El Barça de Flick se ha abonado a su esencia más pura ante el Villarreal. Con los puntos fuertes y débiles de un estilo de juego que le ha jugado una terrible pasada a los blaugrana en la primera parte. El marcador indicaba el minutos 6 y el 'Submarino Amarillo' ya dominaba por 0-2.

Un golazo de Buchanan desde la frontal y un mano a mano de Oluwaseyi resuelto de maravilla ante Joan García puso a los de Íñigo Pérez en un contexto de partido idílico. El Barça reaccionó pero no encontró el premio del gol a pesar de generar ocasiones.

La más clara, un penalti de Lamine Yamal que la joya blaugrana mandó directamente fuera. Su disparo se estrelló en la parte exterior del palo en lo que hubiera sido un gol psicológico antes del descanso.

El Barça, aún así y siendo fiel a su filosofía, aumentó la presión y el ritmo de pelota. El resultado, un dominio abrumante que le sirvió para remontar el partido en menos de 10 minutos. Gerard Martín recortó distancias con un buen cabezazo tras un gran centro de Pedri.

Fermín, otra vez decisivo, puso el 2-2 tras culminar una gran jugada de Yamal. El tercero fue obra de Pau Navarro en propia puerta después de una nueva internada de Lamine, que a pesar del fallo del penalti, no dejó de intentarlo y terminó siendo determinante.

El Barça mantiene el liderato tras un 'susto' importante en lo que ha sido la peor primera parte de los Flick este año. Se verán las caras en Champions con el Sabah azerbaiyano.

El Villarreal se marcha sin premio del Camp Nou tras firmar un buen partido. Los de Íñigo Pérez se sitúan en la novena plaza de la clasificación. Visitarán al Slavia de Praha en Champions.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido