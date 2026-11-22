El mallorquín ha sido de los primeros en felictar al de Cervera. Jorge ha ido un poco más allá esta vez confirmando que Márquez, para él, es el mejor piloto de todos los tiempos.

Marc Márquez ya tiene diez coronas. Diez títulos que le sitúan como el gran argumento para defender que es el mejor piloto de la historia. Hasta ahora, Giacomo Agostini y Valentino Rossi eran sus grandes oponentes.

'Il Dottore', con nueve Mundiales, se queda atrás en un debate en que solo sigue vivo Agostini, aunque las condiciones en las que ganó sus títulos son muy distintas a la de Marc. El ilerdense ha competido contra algunos de los más grandes. El propio Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner y Jorge Lorenzo.

El mallorquín, pentacampeón del mundo, se rinde a Márquez dejando un mensaje tremendo. De campeón a campeón, Jorge le pone a la Marc la cornamenta del 'GOAT' (Mejor de todos los tiempos), sin dudarlo: " Felicidades por este significativo octavo mundial. Te tuve mucho respeto como rival. Has igualado a Agostini. Te puedes retirar tranquilo. Supongo que seguirás. Para mí, eres el mejor de la historia. Muchas felicidades, un abrazo muy grande".

Marc ha vivido momentos tremendos en la celebración. El ilerdense se ha subido a un podio de diez escalones con una sombra ficticia que imitaba la silueta de un cabra. Al llegar a lo más alto, se ha encontrado con Agostini en lo que ya es una foto para la historia.

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