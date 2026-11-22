El madrileño, que peleó el título hasta el final al igual que Bezzecchi, no dudó en felicitar a Marc en la primera oportunidad de hablar que tuvo.

Jorge Martín ha sido un rival digno para Marc Márquez. El de San Sebastián de los Reyes ha peleado de tú a tú con Marc hasta la penúltima carrera pero se ha encontrado con la grandeza del más grande. Martín, tras saber oficialmente que había perdido el título, no ha dudado en rendirse a su rival.

"Para mí ha sido un gran honor. Estaba preparado para luchar con él. Siempre aprendo de él. Lo que ha hecho Marc es increíble y solo quiero darle la enhorabuena", ha asegurado Jorge tras la carrera felicitando a Márquez.

Marco Bezzecchi tampoco ha querido perder la oportunidad de felicitar a Marc. El italiano tenía una remota posibilidad de ser campeón y pasaba porque Marc no sumara ni un punto y él lo ganara todo.

"Es uno de los pilotos más fuertes de la historia", ha reconocido Marco después firmar un gran fin de semana en el que ha conseguido 37 puntos de 37 en el GP de Portugal. Aprilia, favorita a ganar el Mundial, se rinde a un Márquez que ha podido con ellos con una moto peor y en evidente desventaja.

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