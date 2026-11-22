La organización le preparó un homenaje en el que subía a un podio a la vez que lo hacía la sombra de una cabra. Llegado a la cima, apareció el campeón italiano.

Marc Márquez es historia viva del motociclismo. El de Ducati ha levantado su décimo título en Portimao dejando una celebración icónica mientras se convertía en el piloto de la era moderna con más Mundiales. Ángel Nieto y Giacomo Agostini tienen más trofeos pero son de distintas época.

Marc ha superado, eso sí, a su máximo rival sobre la pista, Valentino Rossi. 'Il Dottore' tiene nueve títulos (siete de ellos de MotoGP) mientras que Márquez, con el conseguido este domingo, le supera. MotoGP ha sido muy categórica para celebrar el 'Décimo' del ilerdense.

Marc ha tenido que subir un podio de diez escalones en el que (con una pantalla por detrás) le seguía la silueta de una cabra, haciendo referencia al GOAT (el mejor de todos los tiempos). Por si fuera poco, llegado a la cima, ha aparecido Giacomo Agostini para nombrarle su sucesor en el trono del motociclismo.

La leyenda italiana le ha dado al ilerdense un casco dorado con el diez grabado en la visera. Un reconocimiento claro al que, desde hoy, tiene el cartel de mejor de todos los tiempo en la máxima élite del motociclismo. Marc Márquez, la Cabra de MotoGP.

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