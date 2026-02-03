¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz?: este es su calendario para 2026

Tras vencer a Novak Djokovic en la final del Open de Australia, Alcaraz disputará un total de 19 torneos más en el año, entre los que se encuentran la Copa Davis y otros tres Grand Slams.

Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 por todo lo alto. Tras acabar el año siendo el número uno del mundo y con dos Grand Slams más en su palmarés, además de otros trofeos, el murciano continúa agrandando su figura.

Con el Open de Australia ya en su vitrina particular, la pregunta que se hacen todos sus seguidores es: ¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz? El calendario del murciano ya es oficial, y pese a que no estará presente en el ATP 500 de Róterdam, a fin de descansar, el siguiente objetivo de Carlos será Doha.

En la capital qatarí, Alcaraz comenzará su ruta particular. Un total de 19 torneos, descontando Melbourne, hasta el final de temporada, donde espera jugar la Copa Davis, después de que el año pasado no pudiese competir a causa de una lesión.

De los 20 torneos que busca disputar en total este curso, está confirmada la presencia del tenista para la mayoría de ellos, a excepción del Máster 1000 de Montecarlo, las ATP Finals y la Davis, para los cuales se debe clasificar todavía.

Calendario oficial de Carlos Alcaraz en 2026