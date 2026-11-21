El murciano brilló en el 'tie break' del tercer y definitivo set para meterse en las Finals. Remontó ante Shelton cuando parecía que estaba fundido físicamente.

Carlos Alcaraz sigue estando en un momento espléndido. Ni las molestias físicas le afectan a su tenis en el que puede estar siendo su mejor momento del año en cuanto a tenis. Con dolor en el isquiotibial y un vendaje visible, Carlitos comenzó algo lento el encuentro.

Shelton lo aprovechó refugiado siempre en su increíble saque. Alcaraz, tras perder el primer set 6-3, estaba contra las cuerdas. El de El Palmar podía estar ante una situación igual que en el US Open, donde Ben terminó desactivando su tenis.

Carlitos no lo iba a permitir esta vez. En el segundo set, cambió todo. Las tornas cambiaron y Alcaraz encontró un ritmo de bola que parecía perdido. Comandado por su derecha en los 'winners', le rompió el saque a un Shelton que cuando bajó la guardia un momento lo pagó caro.

Todo se iba a decidir en el tercer set. Un saque brillante de ambos desembocó en que el pase a la final se decidiera en el 'tiebreak'. Ahí, Carlitos no perdonó. Dominó de principio a fin un desempate que se terminó llevando por 7-1. En la final, le esperan o Zverev o Medvedev. El objetivo, proclamarse campeón de una Copa de Maestros que el murciano nunca ha podido ganar.

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