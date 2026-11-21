El de Honda se fue al suelo durante los libres dejando una imagen tremendamente impactante. Marc no se lo podía creer en el 'box' de Ducati.

Diogo Moreira ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada mañanera del sábado. El brasileño ha enmudecido el circuito de Portimao tras sufrir una caída en la que ha volado varios metros a gran velocidad. El impacto es salvaje pero Moreira, de manera increíble, ha salido ileso.

De hecho, el campeón del mundo de Moto2 se ha levantado después de que su moto también saliera despedida decenas de metros. La reacción de Marc Márquez ha dejado en evidencia también la gravedad del impacto. El ilerdense no ha podido evitar sorprenderse viendo la imagen desde el 'box'.

Lo positivo es que Moreira ha podido seguir pilotando y sin síntomas de haber sufrido ninguna lesión grave. Marc, cuando han vuelto a coincidir en pista, le ha hecho el gesto de volar con las manos comentando lo espectacular y peligrosa que había sido la caída.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido