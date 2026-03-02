El análisis de un tenista sobre la rivalidad Alcaraz - Sinner: "Con estilos diferentes..."

Jaume Munar, tenista español, celebra la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: "Son dos jugadorazos con estilos diferentes".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han convertido en la nueva rivalidad del tenis. Los herederos del 'Big 3' que formaron Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal. El serbio sigue en activo, pero sufriendo la juventud y el descaro de las dos nuevas joyas del tenis.

El tenista español Jaume Munar, en 'Eurosport', dice que es una alegría para el tenis español que justo después de Rafa Nadal haya llegado Carlos Alcaraz.

"No me sorprende que del tenis español haya salido otro campeón después de Rafa Nadal, pero sí que es curioso que tengamos un chico que aspira a todo. Todavía salvando distancias con Rafa. Otra vez tenemos un candidato en cada Grand Slam. Para la gente es apoteósico. No me sorprende porque en España tenemos muchas herramientas para construir a gente muy buena. Tenemos tradición, buenos entrenadores...", dice Munar.

Sobre Jannik Sinner, desgrana sus diferencias: "Me encanta su rivalidad. Carlos es muy entretenido de ver, le gusta lo que hace y transmite. En el otro lado tienes otro jugador con otra energía. Quiere mejorar y perseguir a Carlos. Es un chico más tranquilo, a veces se le ve de hielo. Tenemos esa lucha de personajes".

"Son dos jugadorazos con estilos diferentes. Creo que ambos han aceptado ese rol y tienen un respeto absoluto por el otro", apunta Munar.