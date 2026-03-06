Ahora

"Carlos mostró una entrega total"

El entrenador de Alcaraz señala el "ambicioso reto" de Carlos: no lo lograron Nadal, Federer y Djokovic

Samu López asegura que es "posible" que su pupilo levante los cuatro Grand Slams esta temporada, algo que solo han logrado tres tenistas en la historia.

Carlos Alcaraz ha arrancado de manera imparable este 2026. El número 1 del mundo mantiene su condición de invicto tras alzar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, además de haber ampliado su distancia con respecto a Jannik Sinner en el ranking.

Ahora tiene por delante un reto mayúsculo como es el de alzar el 'Double Sunshine', es decir, ganar Indian Wells y el Masters 1000 de Miami.

Sin embargo, el murciano quiere más y se ha fijado un desafío que tan solo han logrado tres tenistas en la historia.

Y no es otro que el de levantar el mismo año los cuatro 'majors', hazaña que obraron Rod Laver, Margaret Court y Steffi Graf.

Así lo ha explicado su entrenador, Samu López: "El reto sería ganar los cuatro Grand Slam este año. Es ambicioso, pero posible".

'El Puma' (como se le ha acuñado en redes sociales) destaca la gran actitud de Carlitos tras coger el relevo de Juan Carlos Ferrero tras su ruptura con el jugador.

"Me motivó la posibilidad de entrenar a un número 1 del mundo después de 30 años en la profesión. En la pretemporada, Carlos mostró una entrega total, puso gran atención e intensidad en los entrenamientos y mantuvo una actitud muy positiva en todo momento, dispuesto a escuchar y dejarse ayudar", ha señalado en declaraciones que publica 'Punto de Break'.

