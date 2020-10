Tras el positivo de Valentino Rossi justo antes del GP de Aragón, Yamaha se ha quedado sin uno de sus pilotos y por lo tanto ha tenido que plantarse si lo sustituían o no.

Además, la ausencia del italiano parece que no va a afectar solo a esta primera cita en el trazado español, sino que tampoco podrá estar presente en la segunda. Ante estas circunstancias, lo normal es que la escudería recurriese a su piloto de pruebas, Jorge Lorenzo en este caso.

Sin embargo, no sería necesario si el equipo no quiere ya que según el reglamento, están obligados a reemplazar al piloto cuya baja es por razones médicas, pero siempre que la siguiente carrera no se corra en los próximos 10 próximos días después de confirmar la ausencia. En este caso, como no se cumple ese plazo, no tienen porqué sustituir a Valentino.

Meregalli aseguró en los libres de Motorland que no creen que vayan a remplazar al 46. “Jorge sería uno de los candidatos, pero en el test de Portimao de hace unos días vimos que, tras ocho meses de inactividad, tiene que habituarse a la velocidad y a las frenadas. Pero si Rossi no pudiera volver en Valencia, allí sí que le sustituiría Lorenzo”, zanjó el manager del equipo.

