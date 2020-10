Valentino Rossi ha mandado un claro aviso a Jorge Lorenzo. El piloto italiano de Yamaha cree que el balear debería estar más activo en cuanto a pilotar motos se refiere teniendo en cuenta su puesto de probador que tiene con la marca japonesa.

"Si Jorge quiere seguir, necesita hacer test. necesita llevar otro tipo de moto durante la temporada. Si estas ocho meses sin tocar una, es imposible llevar al límite una MotoGP", avisó el italiano.

Y es que a Rossi le preocupa: "Lorenzo es una gran oportunidad para Yamaha porque tiene mucho potencial. En Malasia, con la M1 fue muy fuerte. Estuvo cerca de nosotros. Pero tras eso, hasta Portimao no volvió a coger una moto".

Mucho se especuló de hecho con la opción Jorge Lorenzo para Ducati en 2021, tras el adiós de Dovizioso a la marca italiana. Sin embargo, el equipo no tendrá al balear en sus filas, habiéndose decantado finalmente por una pareja formada por Jack Miller y Pecco Bagnaia.

Además, Rossi comentó la posible llegada de su hermano Marini a MotoGP, ocupando el sitio en el Esponsorama: "Estamos interesados en llevarlo ahí a 2021. Se está hablando, pero no se si será posible".

"Y no, no es verdad que haya comprado las plazas del Esponsorama. En 2021, la VR46 no tendrá equipo de MotoGP, eso seguro. Para 2022... Eventualmente, en 2021, sería Marini en Esponsorama, nada más", finalizó.

