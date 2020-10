Con el Mundial en tierra de nadie y a falta de cinco carreras por disputarse, Valentino Rossi ha sufrido un 'frenazo' considerable en la lucha por el título.

El piloto de Yamaha ha informado a través de un comunicado hecho público en sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus tras levantarse en la mañana de este jueves con ciertas molestias físicas.

A su vez, y por consecuencia, 'Il Dottore' ha comunicado que no estará presente en la primera carrera que tendrá lugar en el circuito de Aragón, teniendo pocas esperanzas en estar en la segunda tanda en tierras españolas durante el Gran Premio Liqui Moly de Teruel.

Tras las dos citas del Circuito de Alcañiz, tan solo restarán el GP de Europa (Circuito Ricardo Tormo), el GP de la Comunidad Valenciana (también en el mismo escenario) y el Gran Premio de Portugal (Circuito Internacional del Algarve).

Comunicado íntegro de Valentino Rossi:

"Desfortunadamente, esta mañana me he levantado y no me encontraba bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, por lo que inmediatamente llamé al doctor, que me hizo un doble test. La PCR rápida ha salido negativa como el test que me hice el jueves. Pero la segunda, cuyo resultado se me ha enviado a las cuatro de esta tarde, ha sido desafortunadamente positiva", arranca el texto del piloto italiano.

"Estoy muy decepcionado por perderme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiado, pero espero la segunda ronda en Aragón como un 'no voy' para mí también...Estoy triste y enfadado porque hice lo que pude por respetar el protocolo, aunque el test del martes fue negativo, me autoconfiné desde mi llegada a Le-Mans. De todas formas, esto es todo lo que hay, no puedo hacer nada para cambiar la situación. Seguiré desde ahora los consejos de los médicos, y espero que me encuentre bien pronto", zanja Rossi.