"Me quedé paralizado...": Marc Márquez confiesa como vivió el accidente de su hermano Alex

El vigente campeón del mundo habla sobre como vio la grave caída de su hermano en el GP de Catalunya: "Tuvimos muchas suerte"

Marc Márquezno pudo disputar el GP de Catalunya. El piloto español sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho tras sufrir una dura caída en el GP de Francia.

Esto hizo que el de Cervera tuviera que pasar por quirófano y perderse la cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, mientras se recuperaba de su lesión. Un gran premio en el que se rozó la tragedia, con varios accidentes que provocaron más de una bandera roja.

Uno de ellos fue el de su hermano Álex. El piloto de Gresini chocó con la parte trasera de la moto de Pedro Acosta y se fue al suelo. Una caída que le provocó una fractura de la vértebra C7. Ahora, Marc ha hablado sobre como vivió ese momento desde casa: "Me quedé paralizado delante del televisor. Por suerte, y quiero agradecer al campeonato que me fue avisando en todo momento de lo que se iba diciendo por radio, y supe en todo momento cómo estaba el piloto".

"Pero lógicamente, cuando una cosa así toca a un familiar, te afecta mucho más. Todo el domingo lo pasé muy mal. El lunes, ya cuando le pude abrazar me quedé más tranquilo. Lo viví mal, pero por suerte quedó todo en el susto, en la caída. Él lo ha pasado mal toda la semana, lo veía jod*** y con dolor, pero ahora ya está mejorando, recuperando su sonrisa y empezando a ser persona", concluyó Márquez según recoge 'Motorsport.com'

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