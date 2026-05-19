Ducati tiene un problema: tras Marc Márquez, Bagnaia también podría estar lesionado

A causa del accidente en el que estuvo involucrado junto a Johann Zarco y Luca Marini, el italiano afirma que "algo no está en su sitio" en su muñeca izquierda.

Tras el fortísimo accidente de Pedro Acosta, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, en la primera de las dos relanzadas hubo otro que involucró a Pecco Bagnaia, Johann Zarco y Luca Marini.

El peor parado fue el francés, cuya pierna se quedó enganchada en la Ducati del bicampeón de MotoGP, pero este tampoco salió ileso del Gran Premio de Catalunya.

El compañero de Marc Márquez, que finalizó tercero, terminó con dolores en las cervicales y sobre todo en su muñeca izquierda.

De hecho, apenas completó 20 giros en los test del lunes y tras estos afirmó que no se encontraba en condiciones de alargar la tanda.

"Quizás tenga que volver a revisar la muñeca mañana [martes], cuando vuelva a casa en avión, porque tengo la sensación de que hay algo que no está en su sitio. Así que lo intentaremos y ya veremos", explicó.

"Sin duda haré mucha fisioterapia, me centraré en lo positivo y no exageraré mucho con el entrenamiento, porque podría empeorar. La carrera de Mugello es una de las más peculiares; es similar a la de Austin en cuanto a exigencia, así que tenemos que estar preparados y al 100 por 100", añadió.

Marc Márquez, tras sus operaciones en el hombro y pie derecho, no estuvo presente ni en la carrera larga de Le Mans ni este fin de semana en Montmeló. Si no llega a Mugello en dos semanas y Bagnaia sigue con molestias, Ducati podría tener un serio problema.