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"¿Alguien rápido cambiando las ruedas?"

Rafa Nadal arma su equipo perfecto de Fórmula 1 con tenistas

El balear, entre otros jugadores, apostaría por Carlos Alcaraz, Roger Federer y Novak Djokovic.

Rafa NadalRafa NadalGetty

Hace ya un mes, Rafa Nadal estuvo presente en el paddock de Miami para presenciar el cuarto Gran Premio de la temporada.

El manacorí, que ondeó la bandera a cuadros el domingo, se sometió a un curioso test por parte de la Fórmula 1.

El reto no era otro que armar un equipo del 'Gran Circo' únicamente con tenistas... y Rafa no se guardó nada.

"¿Qué dos tenistas crees que serían buenos pilotos de Fórmula 1?", arrancó la entrevistadora.

"Posiblemente Roger y Carlos", replicó el ganador de 22 Grand Slams, que como jefe de equipo eligió al mítico "Björn Borg".

"¿Y un buen estratega?", le plantearon. "Novak", respondió Nadal, que se quedó con Monfils como el más rápido cambiando las ruedas.

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